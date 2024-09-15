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المكتب الاعلامي الحكومي في غزة: 41206 شهداء بينهم 16795 طفلا و10000مفقودا و95337 جريحا ومصابا خلال 345 يوما من الابادة الجماعية

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

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