بالفيديو.. رد مزلزل على مزاعم الاحتلال بتوقيع المقاومة في رفح

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في عملية مركبة.. كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تنشر تفاصيل مقتل وإصابة قوة إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة لتدحض بذلك مزاعم الاحتلال بالقضاء على المقاومة في رفح.

القسام قالت في بيان إن مقاتليها نفذوا عملية مركبة تمكنوا من خلالها من استهداف جرافة عسكرية بقذيفة 'الياسين مئة وخمسة مشيرة إلى أنه فور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند وإلى جوارها عدد من الجنود بقذيفة 'الياسين'، مؤكدة أن ' العملية المركبة أوقعت أفراد قوة الإنقاذ الإسرائيلية بين قتيل وجريح'.

وكان جيش الاحتلال زعم مؤخرا أن قواته التي عملت في رفح جنوبي القطاع، على مدار 3 أشهر، تمكنت من تفكيك كتائب القسام في رفح.

فشل الاحتلال في القضاء على المقاومة أكدته أيضا 'القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية مشيرة إلى أن 'الجيش' يواجه صعوبة في القضاء على كتائب القسام في رفح وقد ينهي العملية العسكرية من دون تحقيق أهدافه ومن بينها انقاذ اسراه من قبضة المقاومة.

ثلاثة من هؤلاء الأسرى اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتلهم في إحدى غاراته على موقع في قطاع غزة موضحا إنه تم انتشال جثث هؤلاء الأسرى في كانون الأول/ ديسمبر الماضي من داخل نفق في جباليا شمالي القطاع، وأنه أبلغ عائلاتهم رسميا بذلك.

الفشل في انقاذ الأسرى أكده أيضا رئيس هيئة أركان 'جيش' الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي الذي قال خلال اللقاء الذي جمعه بعائلات الأسرى الإسرائيليين ووصفه الإعلام الإسرائيلي ب'العاصف' إن 'الجيش' الإسرائيلي يواجه مخاطر كبيرة في سبيل جمع المعلومات الاستخباراتية حول الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مؤكدا أنه 'ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن الأسرى، فلن يكون هناك أسرى لإعادتهم'.

وفيما يتعلق بموعد نهاية الحرب على غزة، قال هاليفي لممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين إنه 'لا يعرف متى ستنتهي'، مردفا أن الجيش الإسرائيلي ليس قريبا من تحقيق ذلك'