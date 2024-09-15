بالفيديو: الجيش السوداني يشن قصفا عنيفا على مواقع الدعم السريع بالخرطوم

العالم - خاص العالم

ما بين متفائل بانتهاء الحرب في السودان مع نهاية العام وبين متشائم يرجح استمرار المعارك التي يعول عليها الجيش للحسم العسكري لا المفاوضات بعد حصوله على اسلحة نوعية يقول انها ستحدث تحولا كبيرا في المعركة، مؤكدا أن القوات المسلحة ستتحرك قريبا من جميع الاتجاهات لتحرير كل شبر من أرض السودان.. وبين طرف ثالث يعتقد انه لا توجد مؤشرات للحسم العسكري لصالح اي من طرفي النزاع رغم تحقيق الجيش تفوقا نسبيا في الفترة الأخيرة بفضل الطيران الحربي

ما بين هذا وذاك وبالموازاة مع التصعيد العسكري، تنشط تحركات سياسية لإنعاش عملية السلام، إذ أجرى مسؤولون من الاتحاد الأفريقي مشاورات في الإمارات والسعودية لبحث فرص وقف الحرب في السودان والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

في تفاصيل الميدان شن الجيش السوداني مدفعيا عنيفا على مواقع وتجمعات قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم والخرطوم بحري بالمدفعية الثقيلة من مواقعه المتعددة في مدينة أم درمان.

وقالت مصادر محلية بمدينة الخرطوم إن طيران الجيش السوداني شن غارت بالتزامن على مواقع الدعم السريع في محيط سلاح المدرعات وأحياء اخرى .

في هذا السياق دعا البيت الأبيض قوات الدعم السريع في السودان إلى وقف فوري لهجماتها على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وأوضح البيت الأبيض أن حصار قوات الدعم السريع المستمر للفاشر منذ أشهر 'تصاعد أخيرا ويهدد حياة مئات آلاف السودانيين'، مؤكدا أن هجماتها على مخيمات النازحين والمستشفيات هناك 'مروعة'.

ويأتي ذلك في ظل تقارير سودانية عن تعرض الفاشر لحصار وهجمات من قوات الدعم السريع، ترافقها معارك متقطعة، بعد أن تجددت اشتباكات الجمعة بين قوات الجيش والدعم السريع جنوبي وشرقي المدينة.