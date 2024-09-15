المقاومة العراقية: قصفنا هدفاً حيوياً في حيفا المحتلة بالطيران المسير + فيديو

العالم - العراق

وقالت "المقاومة الإسلامية" في العراق في بيان رسمي: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزّة، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد الموافق 15 / 9 / 2024، هدفا في حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر."

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وأكدت مصادر إعلامية أن مروحية إسرائيلية نقلت جنودا مصابين إلى مستشفى رمبام في حيفا.

هذا وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق بشكل متكرر استهداف موانئ ومواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 41206، والمصابين إلى 95337 .