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شهيدان وعدد من الاصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

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