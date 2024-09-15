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وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: هناك امكانية لرفع مستوى التبادل التجاري مع العراق من 10 مليارات الى 20 مليار دولار سنويا رغم وجود مشاكل الحظر

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

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