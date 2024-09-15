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الرئيس الأسد يشارك في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ

الرئيس الأسد يشارك في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

شارك الرئيس السوري بشار الأسد مساء اليوم في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ بدمشق.

العالم - سوريا

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