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وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: كما أن لأوروبا ملاحظات تجاه ايران فاننا أيضا لدينا ملاحظاتنا تجاهها والحوار السبيل لحلها وليس فرض اجراءات الحظر

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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