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وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: السياسة الخارجية لحكومة بزشكيان ترتكز على دعم محور المقاومة من دون حدود أو قيود

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

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