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وزير الخارجية الإيراني: فشل الكيان الصهيوني في غزة يعتبر فشلا للولايات المتحدة أيضا ولن نسمح للكيان الصهيوني تحقيق أهدافه سواء في غزة أو خارجها

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

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