تخت روانجي يؤكد رغبة الحكومة الإيرانية مواصلة التفاعل بين دول الخليج الفارسي

العالم – إيران

جاء ذلك في تصريح لمعاون وزير الخارجية، خلال اجتماعه اليوم الأحد بطهران، مع رؤساء البعثات التابعة للدول الإقليمية بمنطقة الخليج الفارسي.

وأضاف أن حكومة الجمهورية الإسلامية تولي أهمية خاصة لتوسيع العلاقات مع دول الجوار، لاسيما الدول المطلة على الخليج الفارسي، وقد وضعت الخطط الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بجميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأكثر من اي وقت مضى.

وفي إشارة لزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بزشكيان إلى العراق، قال تخت روانجي: إن الحكومة الرابعة عشرة تؤكد على التعامل والتشاور المستديم بين 8 دول إقليمية في منطقة الخليج الفارسي.

وتابع أن: القرب الجغرافي والأواصر والقواسم المشتركة، تتيح الأرضية المناسبة من أجل التشاور فيما بيننا، وبما يستدعي التعاون والتقارب المستديمين حيال القضايا التي تهم الجميع.

وحول فرص التعاون المتاحة بين إيران والدول المطلة على الخليج الفارسي، سلط معاون وزير الخارجية الضوء على التعاون الاقتصادي والترانزيت والبيئة والملاحة البحرية ومكافحة المخدرات وخفر السواحل؛ مؤكدا بأن جميع الدول الإقليمية لديها رؤية مشتركة حيال هذه المجالات، كما أكد استعداد الجمهورية الإسلامية لتعزيز التعاون الثنائي عبر تبادل الزيارات والحوار مع تلك الدول.

وفي ختام الاجتماع، طرح عدد من رؤساء البعثات التابعة للدول المطلة على الخليج الفارسي بطهران، آراءهم حول القضايا المطروحة، كما أكدوا ضرورة الحوار والتشاور بين الدول الإقليمية.