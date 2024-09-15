الدعم السريع يقصف شمال أم درمان.. وروسيا تهدد مجدداً بالنووي ضد الغرب

العالم _ بانوراما

وفي أم درمان، قصفت قوات الدعم السريع مناطق في شمال المدينة بشكل عشوائي، فيما كثّف الجيش من قصفه المدفعي لتمركزات قوات الدعم السريع في بعض المناطق المتاخمة لولاية سنار جنوب شرق العاصمة الخرطوم.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري مدفيديف من أنّ صبر روسيا على عدم الإقدام على رد نووي ضد التصرفات الغربية في أوكرانيا يوشك على النفاد.

وأوضح مدفيديف ألاّ مصلحة لأي طرف في النزاع النووي لأنّ الرد النووي هو قرار صعب للغاية، وله عواقب لا رجعة فيها، مشددا على أنّ روسيا مارستْ حتى الآن ضبط النفس في استخدام قدراتها النووية ردا على التدخل الغربي، لكنه حذر من أنه حتى أعظم مستوى من الصبر له حدود. وتناقش واشنطن تقديم أنظمة صواريخ لأوكرانيا تمكّنها من ضرب العمق الروسي؛ فيما أشار الكرملين إلى أنه يعي التهديد المتصاعد، وأنّ موسكو تستعد لتدابير مضادة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.