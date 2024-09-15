فؤاد حسين: استمرار حرب غزة سيحولها إلى نار تأكل المنطقة بشكل كامل

العالم-العراق

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن "استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة سيؤدي إلى مخاطر كبيرة، وإن توسيع رقعتها إلى مناطق أخرى يعني تهديد السلم والأمن بالمنطقة والعالم أجمع"، محذرا من أن استمرار الحرب سيحولها إلى نار تأكل المنطقة بشكل كامل.

وكان المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، أفاد بأن "توسيع الحرب إلى جبهات أخرى خطوة غبية تعني أن نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة".

وتابع: "الكيان الصهيوني الذي ما زال غارقاً في وحل غزة، والذي يفشل اليوم هو وحلفاؤه في إحباط أو اعتراض صاروخ واحد، لهو أعجز من أن يوسع الحرب في جبهات جديدة سيتلقى منها آلاف الصواريخ والكثير من المفاجآت، وإن خطوة غبية كهذه ستعني أن نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة".