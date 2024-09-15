حزب الله ينفذ 10 عمليات نوعية ضد الاحتلال في أقل من 24 ساعة

العالم-لبنان

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 15 سبتمبر 2024، وفقا للآتي":

1- استهداف مقر كتائب ‏المدرعات ‏التابع للواء 188 في ثكنة "راوية" بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداء على ‏بلدة الصرفند.

2- الساعة 06:45: استهداف منظومة‎ ‎فنية‎ ‎في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

3- الساعة 07:50: استهداف تموضع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بمحلّقة انقضاضية وتحقيق فيه إصابات مؤكدة.

4- الساعة 11:20: استهداف التجهيزات التجسسية ‏في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ موجه أصابها بشكل مباشر مما ‏أدى إلى تدميرها.

5- الساعة 16:05: استهداف مرابض العدو الإسرائيلي في ‏الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

6- الساعة 17:15: استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع راميا بصاروخ موجه أصابها بشكل مباشر مما أدى إلى تدميرها.‏

7- الساعة 17:30: استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة.‏

8- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة شلومي بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كرد على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

9- شَن هجوم جوي بِسرب من المسيّرات ‏الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لِفرقة الجولان في ثكنة يردن، استهدفت أماكن ‏تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة وأوقعت فيهم عددا من القتلى والجرحى، كرد على اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع ليل أمس (السبت) والذي أدى إلى وقوع إصابات من المدنيين بينهم ‏أطفال.

10- الساعة 19:20: استهداف مرابض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في ديشون بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة ‏مباشرة.