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مصادر فلسطينية:9شهداء بغارات للاحتلال في حي الزيتون وحي الشيخ رضوان في غزة

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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