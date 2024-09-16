حجم التبادل التجاري المباشر بين ايران وروسيا يبلغ 5 مليارات دولار

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وتم في هذا الاجتماع الذي عقد مساء الأحد بطهران، التعريف بقدرات قطاع التعاون الإيراني في مختلف مجالات الاقتصاد، فضلاً عن أهم تحديات التعاون التجاري بين البلدين وتمت مناقشة الحلول للتغلب على هذه العقبات.

كما حضر هذا اللقاء الناشطون الاقتصاديون في قطاع إنتاج الدواجن والبيض في قطاع التعاون الإيراني وتم طرح التوضيحات والمقترحات لتوسيع التعاون.

وقال علي رضا بنائي فر، نائب رئيس غرفة التعاون الإيرانية للشؤون الدولية: يمكن دراسة الحلول لتحقيق حجم أكبر للتبادل بين إيران وروسيا من خلال تطوير التفاعلات التجارية بين الجهات الاقتصادية الناشطة في قطاع التعاون، وتسهيل الظروف بالنسبة للناشطين الاقتصاديين.

وأشار أيضاً إلى المركز التجاري التابع لغرفة التعاون الإيراني في روسيا، لافتا الى القدرات العالية التي يمكن ان يوفرها هذا المركز لمساعدة الأعضاء والناشطين الاقتصاديين للنجاح في الأسواق الروسية.

كما صرح ليونيد لوشتشكو، رئيس المجلس التجاري الروسي الإيراني، بأننا نواصل تطوير العلاقات التجارية الإيرانية الروسية، وشرح قدرات وإمكانيات هذا المجلس وأعلن عن وجود ممثلين للمجلس في 89 منطقة في روسيا.

وقال: إن حجم التجارة المباشرة بين البلدين يبلغ الآن 5 مليارات دولار، كما يضاف إلى هذا المبلغ التبادل التجاري غير المباشر الذي يتم عبر دول ثالثة، وبناء على الدراسات التي أجريت فإن التبادل التجاري بين إيران وروسيا يمكن أن يصل الى 15 مليار دولار.

وأضاف: في السنوات الأخيرة، زادت العلاقات التجارية بين البلدين وتمكنا من توقيع 2500 اتفاقية وعقد، بعضها لشركات القطاع العام وبعضها لشركات القطاع الخاص.

ونوه رئيس المجلس التجاري الروسي الإيراني الى اتفاقيات وعقود في مجالات النقل والنفط والغاز بين البلدين وقال: نحاول أن تكون هناك تفاعلات أوسع في مجالات الأغذية والمنتجات الزراعية والأدوية.

وأعلن عن أهمية القمة التجارية الإيرانية الروسية الكبرى المقرر عقدها في أكتوبر من هذا العام ودعا غرفة التعاون والناشطين الاقتصاديين لحضور هذا الحدث الكبير.