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مصادر الاحتلال:سقوط صاروخ بموقع المطلة على قرب الحدود اللبنانية بعد دوي صفارات انذار

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

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