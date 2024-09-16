شهداء بينهم أطفال بحي الزيتون والاحتلال يقتحم مخيم العين وقرية عوريف

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" عن مصادر محلية قولها، بأن الاحتلال اقتحم المخيم بعدد من الدوريات، وانتشر في عدة أماكن فيه، وداهم بعض منازل المواطنين.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرية عوريف جنوب نابلس.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن الاحتلال اقتحم القرية بعدد من الدوريات، وداهم بعض المنازل فيها، دون أن يبلغ عن حالات اعتقال حتى إعداد هذا الخبر.

من جهة اخرى، استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين الليلة، وأصيب آخرون بجروح إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين بينهم طفلان وسيدة، واصابة عدد آخر جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا جنوب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، جرى نقلهم جميعا إلى مستشفى المعمداني.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة تزامنا مع نسف جيش الاحتلال لمنازل شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,206 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,337 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

إصابة شاب بالرصاص الحي والاعتداء على آخر خلال اقتحام الاحتلال نابلس

والليلة ايضا، أصيب شاب بالرصاص الحي، وآخر بجروح بعد اعتداء بالضرب تعرض له خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية، بأن شاباً (18 عاماً) أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، خلال انسحاب الاحتلال من مخيم بلاطة، عبر شارع القدس.

وأضافت المصادر أن شابا (23 عاما) أصيب باعتداء بالضرب خلال مداهمة الاحتلال منازل المواطنين في المخيم قبل انسحابه منه.