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مصادر الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في "كفار جلعادي" في اصبع الجليل

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

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