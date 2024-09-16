الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في بيت صفافا بالقدس

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قال طارق أحمد عليان: إن موظفي بلدية القدس سلموا والده قرارا في العاشر من شهر آب الماضي يقضي بهدم المنزل ذاتيًا حتى تاريخ 15 أيلول، وإلا تحضر طواقمها وتنفذ عملية الهدم.

وأشار إلى أن “قرار هدم المنزل صعب للغاية، ولكن الأصعب أن يحضر طواقم البلدية لهدم المنزل، ويجبروهم على دفع عشرات آلاف الشواكل، عدا عن مخالفات البناء التي يدفعوها”.

ويعيش في المنزل نجله طارق عليان منذ 22 عامًا، مع زوجته و3 أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 20 عامًا وأصغرهم 12 عامًا، وتبلغ مساحته 100 متر مربع، ومكون من خمسة غرف وتوابعها.

وأوضح أحمد أن جلسة عقدت اليوم في المحكمة المركزية بالقدس بخصوص الأرض القائم عليها المنزل، ومضى 22 عامًا على تداول القضية عبر المحاكم الإسرائيلية.

وأضاف أن محاميه طالب ممثل دائرة الأراضي الإسرائيلية خلال الجلسة على إبراز ورقة تثبت شراء الأرض، ولكنه رفض.

ولفت أحمد إلى أن والده دفع طوال الأعوام الماضية نحو 200 ألف شيكل مخالفات بناء، وما زال يتبقى 40 ألف شيكل.