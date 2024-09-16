نتنياهو يهدد بطرد غالانت مجددا.. لهذا السبب

العالم- فلسطين المحتلة

وأضافت الصحيفة أن غالانت يرى أن الوقت غير مناسب لمثل هذا الهجوم، ويريد إعطاء فرصة لحل دبلوماسي في شمال فلسطين المحتلة، واتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

من جانب آخر، ذكرت القناة الثالثة عشرة "الإسرائيلية" أن قائد القيادة الشمالية أوري غوردين يضغط لشن هجوم واسع في لبنان، بينما يبدو غالانت ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي أكثر تحفظًا.

وخلال أغسطس الماضي، هاجم وزير الحرب الصهيوني "ثرثرة" نتنياهو، مؤكدا أنه أراد تنفيذ "ضربة استباقية" لحزب الله، لكن نتنياهو وقف في طريق تنفيذها.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن غالانت هاجم نتنياهو خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية في مكتبه بتل أبيب.

وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن هناك مواجهة غير مسبوقة مسامرة بين نتنياهو وغالانت تكشف الخلاف السياسي المستمر والمتزايد والعداء الشخصي بينهما.