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العميد يحيى السريع: دفاعاتنا الجوية اسقطت بصاروخ ارض جو محلي الصنع طائرة اميركية مسيرة من نوع ( ام كيو 9 ) في ذمار حيث كانت تنفذ مهام عدائية

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

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