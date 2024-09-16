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قائد الثورة : لا ينبغي أن تُنسى قضية الأمة الإسلامية

قائد الثورة : لا ينبغي أن تُنسى قضية الأمة الإسلامية
الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

دعا قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، إلى ضرورة حماية الهوية الثمينة لـ"الأمة الإسلامية" وشدد على أهمية الوحدة الإسلامية وقال: قضية الأمة الإسلامية لا ينبغي أن تنسى أبدا.

العالم - ايران

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