أمواج البحر تهاجم خيام النازحين.. هذا ما حدث لهم

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قبورهم من حجارة بيوتهم.. هكذا أصبح حال الفلسطينيين في قطاع غزة بعد نحو عام من الإبادة الجماعية الإسرائيلية في القطاع.

القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على المنازل الفلسطينية في القطاع متواصل، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى يوميا وسط حالة إنسانية مزرية.

في مخيم النصيرات، أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين شمال القطاع، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة استشهد وجرح فيها العشرات من الفلسطينيين بعدما استهدف منزلا في المخيم بغارة جوية.

من الوسط إلى الشمال، في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ارتقى عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا مأهولا بالسكان. كما استشهد عدد من الفلسطينيين في حي الشيخ رضوان إثر الغارات الإسرائيلية المتكررة في حين تم قصف تجمع للفلسطينيين في جباليا.

في الجنوب يواصل طيران الاحتلال نسف المباني السكنية في مدينة رفح وخيام النازحين في المنطقة، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

انسانيا يواجه أهالي قطاع غزة ظروفا إنسانية صعبة، حيث هاجمت أمواج البحر المئات من خيام النازحين التي يسكن فيها عشرات الآلاف على شاطئ البحر بعد أن ضاقت بهم السبل في القطاع. وقد أدى ذلك إلى إغراق الخيام على شاطئ بحر خان يونس.

مأساة تزداد مع بداية فصل هطول الأمطار بعدما بات أهالي القطاع بلامأوى إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وفي الميدان تخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع. وقد أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ عملية مزدوجة في رفح جنوبي قطاع غزة، مستهدفة آلية عسكرية إسرائيلية وجنودا من جيش الاحتلال.