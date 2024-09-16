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رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية:الاحتلال يحاول حرف الراي العام العالمي عن جرائمه عبر نشر الاكاذيب ضد الانشطة النووية الايرانية السلمية

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

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