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رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: ايجاد منطقة عارية من السلاح النووي في منتهى الاهمية بالنسبة لغرب آسيا

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

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