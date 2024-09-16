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إسلامي: ينبغي ألا ينفذ الاتفاق النووي على حساب عضو واحد فقط

إسلامي: ينبغي ألا ينفذ الاتفاق النووي على حساب عضو واحد فقط
الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أنه ينبغي ألا تنفذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) على حساب عضو واحد فقط.

العالم - ايران

يتبع ..

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