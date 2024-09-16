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رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية:الكيان الصهيوني هدد الشعب الايراني الكبير والشعب الفلسطيني المظلوم باستخدام الاسلحة النوية عدة مرات خلال العام الماضي

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

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