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محمد اسلامي: الضغوط السياسية والنفسية التي تمارس اليوم هي لاجبار ايران على تطبيق اجراءات الاتفاق النووي دون مراعات الالتزامات الخاصة برفع الحظر

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

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