والد شهداء مجزرة مخيم النصيرات يروي تفاصيل المجزرة

العالم - مراسلون

وأکد مراسل العالم ان استهداف منزل عائلة القصاص خلف 10 شهداء وعدد کبير من الاصابات.

وأدی استهداف المنزل الی تضرر المنازل المجاورة ما ادی الی استشهاد واصابة عدد کبير من سکان المنازل المجاورة.

وقال زکي القصاص والد الشهداء لقناة العالم:"بعد اذان الفجر مباشرة استهدفوا البيت دون انذار مسبق مما ادی الی تدمير البيت واستشهاد اولادي وزوجة ابني واحفادي الصغار".

وأضاف ان البيت المستهدف عبارة عن بيت أمن لافيها مطلوبين ولاغيرهم والعدو هدفه قتل الناس الابرياء".

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