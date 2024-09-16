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خاص بقناة العالم..

والد شهداء مجزرة مخيم النصيرات يروي تفاصيل المجزرة

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

وثقت كاميرا العالم مشاهداً لمجزرة مخيم النصيرات والدمار الذي أحدثه قصف الاحتلال منزلاً لعائلة القصاص بالمخيم.

العالم - مراسلون

وأکد مراسل العالم ان استهداف منزل عائلة القصاص خلف 10 شهداء وعدد کبير من الاصابات.

وأدی استهداف المنزل الی تضرر المنازل المجاورة ما ادی الی استشهاد واصابة عدد کبير من سکان المنازل المجاورة.

وقال زکي القصاص والد الشهداء لقناة العالم:"بعد اذان الفجر مباشرة استهدفوا البيت دون انذار مسبق مما ادی الی تدمير البيت واستشهاد اولادي وزوجة ابني واحفادي الصغار".

وأضاف ان البيت المستهدف عبارة عن بيت أمن لافيها مطلوبين ولاغيرهم والعدو هدفه قتل الناس الابرياء".

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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