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الرئيس بزشكيان: أولويات السياسة الداخلية هي البحث عن لغة مشتركة والبحث عن خطط التطوير وتنفيذها

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

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