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الرئيس بزشكيان: علاقاتنا مع الصين جيدة ومبادرة الصين في التوسط بين ايران والسعودية خطوة عظيمة

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

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