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الرئيس بزشكيان: نعول كثيرا على تركيا وباقي البلدان الاسلامية

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

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