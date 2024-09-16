الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس بزشكيان: الاحتلال اراد اثارة التوتر في المنطقة من خلال جريمة اغتيال هنية

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :