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الرئيس بزشكيان: ايران لم ولن تكون البادئة باي حرب ولن تريد اثارة النزاعات

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

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