الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤
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الرئيس بزشكيان: نحن نتطلع الى الحوار والوحدة وليس لدينا اي مشكلة مع الدول الاخرى

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

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