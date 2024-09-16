الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس بزشكيان: لن نقبل ولن نخضع للتهديدات والضغوط

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :