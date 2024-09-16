الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس بزشكيان: نحن لا نبحث عن سلاح نووي لكننا نواجه تهديدا من امريكا واوروبا

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :