الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤
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الرئيس بزشكيان: ليس لدينا نزاع مع احد ونريد العيش بامن وهدوء في بلادنا

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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