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الرئيس بزشكيان: لا نريد قطع العلاقات مع اي بلد لكننا نرفض التهديد والغطرسة

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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