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الرئيس بزشكيان: لا يمكننا تحقيق الاهداف وحل المشاكل من دون المشاركة الشعبية

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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