الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس بزشكيان: لم أنفق شيئا خلال حملتي الانتخابية لأنني لا أملك شيئا وهناك من تبرع لذلك ولا أدري كيف وصلت إلى رئاسة الجمهورية

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :