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الرئيس بزشكيان: سنواصل مساعينا لايقاف العدوان على غزة

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

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