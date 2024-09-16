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الرئيس بزشكيان: علاقاتنا مع روسيا طبيعية وفي الوقت الذي حاربنا وهددنا البعض وفرض الحظر علينا فإن روسيا ساعدتنا ووقفت الى جانبنا

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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