الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس بزشكيان: نرحب بالوساطة اليابانية

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :