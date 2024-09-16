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السنوار: ابطال الجيش اليمني ابدعوا بتطوير قدراتهم العسكرية حتى وصلت الى عمق الكيان الغاصب

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

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