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السنوار: لاتزال ميادين اليمن العزيز تشهد على موقف الشعب اليمني من قضية فلسطين اسبوعيا منذ بدأت معركة طوفان الاقصى

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

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