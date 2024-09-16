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السنوار: أعددنا انفسنا لخوض معركة استنزاف طويلة تكسر ارادة العدو السياسية كما كسر طوفان الاقصى ارادته العسكرية

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

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