الرئيس الايراني.. لاتخوفونا من اسرائيل، فسنضربها ان ضربتنا

العالم - خاص بالعالم

وبحضور أکثر من 300 مراسل وصحفي ايراني واجنبي، قال الرئيس الايراني مسعود بزشکيان رداً علی سؤال لمراسلة قناة العالم ان تعيين جدول للمحادثات النووية مع الدول الاوروبي رهن بموقف هذه الدول ازاء اطار المحادثات.

وأوضح بزشکيان يجب ان تحدد هذه الدول انها تريد الصلح مع ايران، ام ترفض ذلک. نحن نريد ذلک، واننا ملتزمين بإطار المحادثات التي تمت معهم، لکنهم لم يلتزموا بالاطار الذي حددوه انفسهم لهذه المحادثات، ونحن لانستطيع الالتزام بما يريدون کيف ما شاءوا، نحن التزمنا بالإطار القانوني، فإذا ارادوا صلحاً فليلتزموا به ايضاً".

وأضاف الرئيس الايراني:"نحن لانريد نزاعاً في هذا المجال، نحن لا ولن نبحث عن التسلح النووي، لکننا لسنا مستعدين للرضوخ لإملاءاتهم، ولن نقبل ان يقوموا بإيجاد اسرائيل وتسليحها امامنا ويستمروا بتهديدنا بأن هذا البعبع سيضربکم".

ونال الرئيس الايراني بتشجيع الحضار في المؤتمر بعدما قال: ان "اسرائيل" سترتکب خطئاً اذا ضربتنا، لأننا سنضربها بدورنا في تلک الحالة".

اما عن سؤال مراسل قناة العالم حول مصير العلاقات بين ايران ومصر وموعد فتح السفارات في البلدين، اعتبر بزشکيان مصر، بأنها بلد شقيق وصديق ومسلم، مؤکداً اننا نتطلع لتعزيز العلاقات مع مصر، وسنتواصل مع المسؤولين والوزراء المصريين والرئيس المصري في أول فرصة ممکنة".

وأکد علی ان الايرانيين والمصريين اخوة موضحاً ان هذه الرکيزة تفوق الشعار وان الخلاف ما بين الإخوة ما هو الا نزغ من الشيطان وان الشيطان للانسان عدوا مبينا، فيجب ان نتجنب النزاع مع بعض ويجب ان نتحادث مع بعض علی اساس الخير واللطف والمشاعر والاحساس.

وبيّن الرئيس الايراني ان تعزيز العلاقات مع مصر، هي تعزيز علاقات مع بلد شقيق وصديق وسوف نعمل علی ذلک علی حد وسعنا.