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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية

الإثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

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